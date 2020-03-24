Один из последних футбольных чемпионатов остановлен из-за коронавируса

Федерация футбола Австралии (FFA) приняла решение немедленно приостановить розыгрыш местной А-Лиги из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт федерации, пока что отменены все матчи, проведение которых запланировано до 22 апреля. FFA примет решение о дальнейшей судьбе чемпионата по истечению этого срока.

Чемпионат Австралии по футболу

"Мы остановились всего в нескольких неделях от завершения чемпионата. Это непросто для игроков, команд и болельщиков. В то же время, здоровье и безопасность футболистов, фанатов, волонтеров и персонала является для нас главным приоритетом. Именно поэтому было принято решение об остановке всех массовых футбольных соревнований в стране до 14 апреля", – цитирует слова главы FFA Джеймса Джонсона официальный сайт федерации.

Отметим, что Австралия является одной из немногих стран, которые до недавнего времени продолжали розыгрыш внутренних чемпионатов. В Европе не было приостановлено лишь первенство Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании сделали новое заявление о возобновлении футбольного чемпионата.

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