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Одесских ультрас жестоко избили за баннер о Путине - волонтер

9.1тЧитать материал на украинском

Во время матча 17-го тура Премьер-лиги Украины "Черноморец" - "Ворскла" фанаты одесситов вывесили баннеры с названиями захваченных Россией украинских суден "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и надписью "Кремль, покайся". После поединка ультрас подверглись жестокому нападению со стороны правоохранителей.

По сведениям очевидцев, людей ложили лицом в асфальт, били ногами и дубинками. В итоге задержано более 20 болельщиков "Черноморца". Их обвиняют в мелком хулиганстве. Точно количество задержанных еще устанавливаются. К фанатам в отделение уже едут местные адвокаты, написал на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

Одесских ультрас жестоко избили за баннер о Путине - волонтер

Страница Романа Синицына в Facebook

Одесских ультрас жестоко избили за баннер о Путине - волонтер

Страница Романа Синицына в Facebook

Одесских ультрас жестоко избили за баннер о Путине - волонтер

Страница Романа Синицына в Facebook

Новости
Дичь дня: фанатам "Аякса" устроили погром на матче ЛЧ

Версию с задержаниям в связи в бросанием файеров во время матчей Синицын отбрасывает. Это не первая акция поддержки команд таким способом, однако за пять лет фанатов за пиротехнику не избивали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас ФК "Шленск" (Вроцлав) приехали во Львов и устроили фаер-шоу на Лычаковском кладбище, развернув баннеры в честь так называемых львовских орлят (польских добровольцев, воевавших против Украины за Львов в ноябре 1918 года).

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
УкраинаОдесса
Тег
ФК Черноморец
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что за бред?беркута давно нет уже как 4 года
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бандер сегодя прям праздник какой то, везде их мочат... В Польше тоже дюлей получили за выходку. Не надо останавливаться)))
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Derlbas Serega, Ты тупая мразь. Иди, сука, на войну. Или только на диване, чмо ущербное, геройствуешь. А по жизни ты, отсос опущенный.
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Михайлов Андрей, мокша, ты про ансамбель Александрова, что на дне Чёрного моря поёт и танцует?
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Наверное, Гена Озопулос-Труханов с Киваловым обиделись на ультрас...
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