Одесских ультрас жестоко избили за баннер о Путине - волонтер

Во время матча 17-го тура Премьер-лиги Украины "Черноморец" - "Ворскла" фанаты одесситов вывесили баннеры с названиями захваченных Россией украинских суден "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и надписью "Кремль, покайся". После поединка ультрас подверглись жестокому нападению со стороны правоохранителей.

По сведениям очевидцев, людей ложили лицом в асфальт, били ногами и дубинками. В итоге задержано более 20 болельщиков "Черноморца". Их обвиняют в мелком хулиганстве. Точно количество задержанных еще устанавливаются. К фанатам в отделение уже едут местные адвокаты, написал на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

Страница Романа Синицына в Facebook

Страница Романа Синицына в Facebook

Страница Романа Синицына в Facebook

Версию с задержаниям в связи в бросанием файеров во время матчей Синицын отбрасывает. Это не первая акция поддержки команд таким способом, однако за пять лет фанатов за пиротехнику не избивали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас ФК "Шленск" (Вроцлав) приехали во Львов и устроили фаер-шоу на Лычаковском кладбище, развернув баннеры в честь так называемых львовских орлят (польских добровольцев, воевавших против Украины за Львов в ноябре 1918 года).