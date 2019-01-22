''Очнись!'' Топ-клубу России предсказали серьезные проблемы из-за ''большой глупости с Ракицким''

Знаменитый российский комментатор Алексей Андронов считает, что защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий никак не усилит "Зенит".

Ярослав Ракицкий Football.ua

"Я думал, что разговоры о переходе Ракицкого в "Зенит" – чья-то странная шутка. Большей глупости, чем этот трансфер – просто и представить нельзя. Ракицкий – хороший игрок. Но не лучше тех, что есть. Он всю жизнь провел в одной команде, той, которой дарили 12-18 очков в сезоне. Которой было можно играть руками 3 раза за одну атаку, которая "на особом счету". В Питере все будет иначе. Тут другие судьи и соперники", – написал Андронов у себя в Telegram-канале.

По мнению журналиста, для Ярослава этот трансфер поставит крест на сборной.

"Для него это фактически уход из сборной. "Зенит", очнись! Зачем тебе игрок, который отказывается от сборной ради контракта? Конечно, могут и "отрегулировать", но тогда это так пахнуть будет...", – подытожил Андронов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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