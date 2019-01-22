''Очнись!'' Топ-клубу России предсказали серьезные проблемы из-за ''большой глупости с Ракицким''

Знаменитый российский комментатор Алексей Андронов считает, что защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий никак не усилит "Зенит".
Ярослав Ракицкий
Football.ua
"Я думал, что разговоры о переходе Ракицкого в "Зенит" – чья-то странная шутка. Большей глупости, чем этот трансфер – просто и представить нельзя. Ракицкий – хороший игрок. Но не лучше тех, что есть. Он всю жизнь провел в одной команде, той, которой дарили 12-18 очков в сезоне. Которой было можно играть руками 3 раза за одну атаку, которая "на особом счету". В Питере все будет иначе. Тут другие судьи и соперники", – написал Андронов у себя в Telegram-канале.
По мнению журналиста, для Ярослава этот трансфер поставит крест на сборной.
"Для него это фактически уход из сборной. "Зенит", очнись! Зачем тебе игрок, который отказывается от сборной ради контракта? Конечно, могут и "отрегулировать", но тогда это так пахнуть будет...", – подытожил Андронов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро.
В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года.
В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.
Позже появилась информация, что "Шахтер" изменил требования к питерскому "Зениту", потребовав 12 млн евро за трансфер Ярослава, а также 3 млн евро в виде легко достижимых бонусов.
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