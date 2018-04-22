"Очень повезло": Гвардиола сделал заявление о футболисте сборной Украины

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил футболиста сборной Украины Алекандра Зинченко за вклад в чемпионский титул клуба.

"Нам очень повезло, что Зинченко и Делфу удалось отлично заменить травмированного Менди. Быть может, в следующем сезоне, когда вернутся в строй Менди и Уокер, мы сможет использовать их сильные стороны в атаке", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что в сезоне 2017/2018 21-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" семь матчей в Премьер-лиге, что по регламенту позволило ему получить золотые чемпионские медали.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что российский футбольный клуб "Уфа" получит приличный бонус из-за Александра Зинченко.