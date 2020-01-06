Новый легионер в "Динамо": стали известны подробности возможного трансфера

Киевское "Динамо" возобновило интерес к словенскому полузащитнику "Фенербахче" Михе Зайцу, которым, по утверждению турецких СМИ, интересовалось еще летом 2019 года.

Как утверждает турецкий журналист Экрем Конур, представители киевлян назначили встречу с агентом 25-летнего футболиста.

Миха Зайц dynamo.kiev.ua

Также по информации источника, хавбеком интересуется российский "Зенит" (Санкт-Петербург). Стоит отметить, что в прошлое, летнее трансферное окно Зайца сватали во многие клубы, но в итоге он остался в Стамбуле.

В этом сезоне он забил 1 гол в 5 матчах за "Фенербахче". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро. Его контракт с турками рассчитан до лета 2023 года. Основная позиция Михи Зайца – атакующий хавбек, также он способен сыграть центрального и левого полузащитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Динамо" покинул один из ведущих легионеров – венгерский защитник Тамаш Кадар.

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