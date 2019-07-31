Новый форвард в "Динамо": появились подробности громкого трансфера

Киевское "Динамо" в ближайшее время оформит трансфер нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

По сообщению люксембургского издания Tageblatt, "бело-синие" предложили японскому клубу "Джубилио Ивата", за который выступает 24-летний игрок, 2 млн евро. В "Ивате" сперва не хотел отпускать полузащитника, но в итоге согласился на трансфер. Сообщается, что в ближайшие дни в Украину будут отправлены официальные документы по Родригесу.

Жерсон Родригес tageblatt.lu

Жерсон может стать вторым самым дорогим футболистом Люксембурга в истории. Рекорд принадлежит Кристоферу Мартинсу, которого швейцарский "Янг Бойз" приобрел за 2,5 миллиона евро.

Также известно, что с "Динамо" Жерсон Родригес подпишет трехлетний контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-форвард киевлян Артем Милевский рассказал о своем переходе в "Шахтер".

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