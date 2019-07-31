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Новый форвард в "Динамо": появились подробности громкого трансфера

2.8т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" в ближайшее время оформит трансфер нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

По сообщению люксембургского издания Tageblatt, "бело-синие" предложили японскому клубу "Джубилио Ивата", за который выступает 24-летний игрок, 2 млн евро. В "Ивате" сперва не хотел отпускать полузащитника, но в итоге согласился на трансфер. Сообщается, что в ближайшие дни в Украину будут отправлены официальные документы по Родригесу.

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

tageblatt.lu

Новости
Автор самого курьезного гола в истории сборной Украины перейдет в "Динамо"

Жерсон может стать вторым самым дорогим футболистом Люксембурга в истории. Рекорд принадлежит Кристоферу Мартинсу, которого швейцарский "Янг Бойз" приобрел за 2,5 миллиона евро.

Также известно, что с "Динамо" Жерсон Родригес подпишет трехлетний контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-форвард киевлян Артем Милевский рассказал о своем переходе в "Шахтер".

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Тема
Трансферы
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупой клуб покупает подонка. Как и весь Люксембург. Это - не спортсмены. Это трусливые бабы.
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