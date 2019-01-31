Новичок "Шахтера" отметился невероятным дебютным голом

Израильский футболист "Шахтера" Манор Соломон забил первый мяч в новой команде в товарищеском матче против "Леха". 19-летний полузащитник подписал контракт с донецким клубом в январе 2019 года.

На 84-й минуте Соломон получил передачу от Веллингтона Нема возле штрафной соперника и бильярдным ударом под дальнюю штангу расписался в воротах соперника.

"Шахтер" одолел "Лех" со счетом 3:0. Помимо Соломона забитыми мячами отметились Мораес и Кайоде, причем последнему футболист сборной Израиля отдал голевую передачу.

Манор Соломон ФК Шахтер Донецк

Как сообщал OBOZREVATEL, на учебно-тренировочном сборе в Анталии в первом матче "Шахтер" разгромно уступил "Хайдуку", а затем уверенно одолел "Карабах". В третьем контрольном поединке, который также состоялся 31 января, "горняки" на последних минутах вырвали победу у "Хобро".

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