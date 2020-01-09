Новичок "Динамо" рассказал, почему задерживается его трансфер

Нигерийский полузащитник Бенито, который вскоре должен перейти в киевское "Динамо", рассказал, почему задерживается официальное объявление его трансфера.

"На самом деле, я подписал контракт с Киевом, и все детали уже улажены. Я жду, когда будет готов мой паспорт, чтобы полететь в Россию и получить там украинскую визу. Затем я отправлюсь в Украину, чтобы пройти медицинское обследование и присоединиться к команде на межсезонных сборах в Турции", – заявил Бенито агентству AOIFootball.

Бенито Football.ua

Он также рассказал об интересе в нем со стороны "Галатасарая", а также о том, что получил "большое количество сообщений" от болельщиков турецкого клуба в соцсетях.

"Я получил большое количество сообщений от фанатов "Галатасарая" в соцсетях. Кажется, что они хотели привезти меня в Турцию. Некоторые даже отправляли видео и фото с фрагментами матчей команды", – добавил нигериец.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" также интересуется бывшим нападающим луганской "Зари", который сейчас выступает за болгарский "Левски".

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