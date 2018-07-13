"Ноу криминалити?" ФИФА "прокинула" в России друга Путина

Вице-премьер России Виталий Мутко, ранее курировавший в правительстве спорт, а также на протяжении 12 лет возглавлявший Российский футбольный союз, попал под неформальные санкции ФИФА.

Как сообщает Русская служба ВВС, Мутко не рекомендовали появляться на публике во время чемпионата мира-2018 рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами Международной футбольной федерации. Об этом изданию рассказали сразу три источника: один бывший футболист сборной России и два человека, знакомых с организацией турнира.

При этом официального документа или распоряжения на этот счет нет. По данным источника, ФИФА не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.

На всех пяти матчах, которые провела российская сборная, Мутко присутствовал, однако его нигде не было видно среди ближайшего окружения Инфантино. Интересно, что до этого Мутко занимался подготовкой чемпионата на протяжении семи лет.

Мутко курировал российский спорт более 10 лет - на должности министра спорта, а затем и вице-премьера. Из-за грандиозного допингового скандала Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда отстранил Мутко от участия в Олимпиадах. Кроме того, в марте 2018 года Мутко был уволен с поста главы оргкомитета ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России угодила в допинг-скандал во время чемпионата мира-2018.