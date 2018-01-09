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"Никогда не забудем": ультрас "Шахтера" рассказал о поступке фанатов "Динамо" после начала войны

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Представитель ультрас "Шахтера", боец добровольческого батальона, ныне активист Виталий Овчаренко, которого недавно освободили из плена террористов "ЛНР" рассказал о помощи фанатов "Динамо" во время начала войны на Донбассе.

"С первого дня нашего переезда динамовские болельщики нашли в столице помещение, где все, как мы шутим, "беженцы" из фанатской семьи, могли пережить первое время после переезда", - заявил Овчаренко.

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По словам активиста люди бежали с Донбасса с одной сумкой или рюкзаком.

"Сегодня утром ушел на работу, а ему сказали, что за ним уже выехали. Человек сразу сел в машину или на поезд и уехал. В Киев приехали в кроссовках с сумкой и 50 гривнями в кармане. Помощи фанатов "Динамо" мы никогда не забудем", - отметил Овчаренко в интервью "Главкому".

Отметим, что ранее Влад поделился страшным рассказом о пытках в Луганске.

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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