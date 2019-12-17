Главная Новости
17 декабря • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Никогда не сломает": "Динамо" отреагировало на скандал с Зозулей

1.4т
Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" поддержало украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю после инцидента с оскорблениями в его адрес со стороны фанатов "Райо Вальекано".

"Твой бойцовский характер и воля к правде и чести, патриотизм всегда были и остаются главными качествами. Тебя никто и никогда не сломает, правда на твоей стороне. Роман, мы с тобой!" – говорится в сообщении на официальной странице "Динамо" в сети Facebook.

Новости
"Жму руку!" Зеленский отреагировал на скандал с Зозулей

Добавим, что Роман Зозуля является воспитанником "Динамо". Он выступал за первую команду клуба с 2006 по 2011 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули. В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Роман Зозуля
Место
Украина Киев
Теги
Альбасете ФК Динамо Киев Райо Вальекано
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги