"Никогда не будет виновен": Фонсека прокомментировал скандал с Мораесом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, что бразильский форвард Жуниор Мораес спокойно отреагировал на скандал вокруг своей натурализации.
Комментируя угрозу технических поражений для сборной Украины в отборе Евро-2020, португальский наставник "горняков" отметил, что футболист не виноват в сложившейся ситуации.
Жуниор Мораес
ФК "Шахтер"
"Он спокоен, в режиме ожидания. Честно говоря, я не очень глубоко осведомлен об этом процессе. Из прессы мне известно, что Люксембург и Португалия подали апелляции в УЕФА. Не в курсе, на каком это этапе. Знаю, что УЕФА завел процесс по этому вопросу. А что игрок? Он должен быть спокоен. Если здесь и есть какая-то ошибка, то футболист никогда не будет виновен. Но на самом деле я верю, что все разрешится хорошо", – цитирует Фонсеку пресс-служба "Шахтера".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.
Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.
Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.
УЕФА на своем официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного производства в отношении Украины.
В Португалии выдвинули новые обвинения в адрес Федерации футбола Украины.
Также стало известно, когда можно ожидать решения УЕФА по скандалу.
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