"Никогда не будет виновен": Фонсека прокомментировал скандал с Мораесом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, что бразильский форвард Жуниор Мораес спокойно отреагировал на скандал вокруг своей натурализации.

Комментируя угрозу технических поражений для сборной Украины в отборе Евро-2020, португальский наставник "горняков" отметил, что футболист не виноват в сложившейся ситуации.

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Жуниор Мораес ФК "Шахтер"

"Он спокоен, в режиме ожидания. Честно говоря, я не очень глубоко осведомлен об этом процессе. Из прессы мне известно, что Люксембург и Португалия подали апелляции в УЕФА. Не в курсе, на каком это этапе. Знаю, что УЕФА завел процесс по этому вопросу. А что игрок? Он должен быть спокоен. Если здесь и есть какая-то ошибка, то футболист никогда не будет виновен. Но на самом деле я верю, что все разрешится хорошо", – цитирует Фонсеку пресс-служба "Шахтера".

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