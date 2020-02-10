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10 февраля • обновлено в 17:06
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"Ничего зазорного": российская футболистка рассказала о лесбиянках в спорте

2.4т
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Российская футболистка Екатерина Тырышкина, выступающая за французский "Генгам", рассказала об однополых отношениях в женском спорте.

По ее словам, это обычная практика для футбола. Тырышкина отметила, что не сталкивалась с домогательствами, однако несколько раз отказывала лесбиянкам.

Екатерина Тырышкина

Екатерина Тырышкина

Instagram Екатерины Тырышкиной

"Это во всех видах спорта и в жизни. Так случается. В этом нет ничего такого, ничего зазорного", – заявила спортсменка в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Россиянка также рассказала, что зачастую футболистки переходят из клуба в клуб парами.

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"Если футболистку хотят видеть в команде, то ее партнершу могут взять прицепом", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис в декабре 2019 года поженились.

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Автор
Юрий Трохимчук
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А как же скрепы скрепные???
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