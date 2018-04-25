"Ничего не смыслите": Ребров резко ответил критикам

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и аравийского "Аль-Ахли" Сергей Ребров раскритиковал тех, кто связывал его работу в Джидде исключительно с деньгами. По словам 43-летнего специалиста, он сам волен распоряжаться своей судьбой.

"Я ехал в Джидду работать – пусть многие эксперты и говорили мне вслед, что Ребров-де погнался за длинным долларом. Это моя жизнь, и я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Тем более – перед людьми, которые ничего не смыслят в тренерской работе. Если ты когда-то играл в футбол, это не делает тебя автоматически специалистом в смежной профессии", – приводит слова Реброва "Спорт-Экспресс в Украине".

Как сообщал "Обозреватель", Сергей Ребров резко высказался в адрес украинских журналистов из-за подачи информации о его отставке из "Аль-Ахли".