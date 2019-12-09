"Нет замены": Шевченко рассказал о шансах Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, от чего будет зависеть успех нашей команды на чемпионате Европы 2020 года.

"Игра сильно зависит от исполнителей. У нас нет возможности потерять основных игроков, нет равноценной замены. При потере наших основных игроков, сразу теряем в качестве. Эту проблему нельзя решить. Надежда на то, что все будут в хорошем состоянии", – заявил Шевченко в эфире программы "Профутбол".

Андрей Шевченко

Он также поделился планами на товарищеские матчи, которые пройдут в рамках подготовки к Евро-2020.

"На март, понимая, что у нас в группе Голландия, решили найти соперника посильнее. Если Франция подтвердит, сыграем с ними. Это будет хороший тест. Интересно, как ребята будут реагировать на такую серьезную команду, чемпиона мира", – добавил тренер сборной.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулся после завершения игровой карьеры.

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