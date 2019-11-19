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19 ноября • обновлено в 14:34
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/ Новости футбола

Неподчинение: стало известно, за что и на сколько штрафуют футболистов сборной России

1.6т
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Российский футбольный союз (РФС) ввел нормы поведения для игроков национальной сборной, нарушение которых повлечет за собой серьезные штрафы.

В Telegram-канале "Мутко против" сообщается, что дороже всего футболистам будут стоить нарушение спонсорского контракта РФС, разглашение секретной информации и удаление за серьезное нарушение или оскорбительное поведение. За такие действия игроки будут оштрафованы на 3 тыс. евро.

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Полторы тысячи евро придется заплатить за нарушение норм морали и нравственности, неспортивное поведение во время командных мероприятий и неподчинение распоряжениям высшего руководства.

Опоздания и пропуски тренировок, сборов, официальных мероприятий сборной России, РФС, ФИФА и УЕФА также не останутся без внимания. В этих случаях штрафы варьируются от 500 до 1250 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворитов Евро-2020, оценив шансы сборной Украины на победу в турнире.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тег
сборная России по футболу
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Это точно украинский ресурс?
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