''Неожиданно позвонил Шевченко'': Ротань рассказал о ''шоке от сборной Украины''

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань признался, что назначение на эту должность вызвало у него шок.

Руслан Ротань Footboom

"Мне неожиданно позвонил Андрей Николаевич Шевченко и пригласил на тренировку национальной команды, где предложил возглавить молодежную сборную. Я не ожидал такого, и меня это шокировало. Мы обсудили этот вопрос, прошло достаточного много времени, я не понимал, насколько это серьезно. И вот когда состоялся исполком, меня выбрали главным тренером. Это было для меня шоком и в то же время очень приятно", - заявил футболист в интервью телеканалу "Футбол 1".

Напомним, что в июне прошлого года 36-летний Руслан Ротань покинул киевское "Динамо" .

Ранее Ротань признался, что его засыпали угрозами, когда в 2014-м году он поехал из "Днепра" на просмотр в казанский "Рубин". Капитан сборной Украины рассказал, что звонили не только ему, но и его жене.

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