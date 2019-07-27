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"Неопознанный труп": у известного футболиста произошла страшная история

2.6т Читать материал на украинском

В строящемся в Египте доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни обнаружен неопознанный труп.

Мешок с телом

Мешок с телом

Как сообщает портал 24.ae, в полицию обратился отец футболиста. На стройплощадке было найдено тело человека, чья личность не установлена. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

Эль-Ненни выступает за "Арсенал" с 2016 года, до этого полузащитник играл за швейцарский "Базель". Он является футболистом сборной Египта, за которую провел 59 матчей.

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26 июля сообщалось, что на футболистов "Арсенала" Месута Озила и Сеяда Колашинаца было совершено нападение в Лондоне. Вооруженные грабители попытались украсть машину, в которой находились спортсмены, однако Колашинац сумел их отогнать.

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Место
Египет
Тег
ФК Арсенал Лондон
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