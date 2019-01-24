''Немного подзабыл'': раскрыты страшные подробности исчезновения игрока клуба АПЛ

Стала известна личность пилота, который вел исчезнувший над Ла-Маншем самолет с новичком "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Это был 60-летний сотрудник перевозчика Дэвид Ибботсон.

Пилот исчезнувшего экипажа имел большой опыт, так как часто поднимал парашютистов на нужную высоту. Несмотря на это, Ибботсон работал инженером по газовому хозяйству. Незадолго до вылета на своей странице в Facebook Ибботсон запостил фото, под которым оставил странную подпись.

"Я немного подзабыл, как пользоваться ILS (система посадки самолета по приборам)", - написал на своей странице пилот злосчастного рейса. Его друг удивился странному комментарию, на что Ибботсон ответил, что лучше лететь немного выше, чем ниже, сообщает The Sun.

Причиной катастрофы могло стать обледенение крыльев самолета, из-за чего его начало трусить. Именно о тряске сообщил в своем последнем сообщении Эмилиано Сала перед тем, как он бесследно исчез.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самолет с новичком английского "Кардифф Сити" Эмилианом Салой пропал с экранов радаров во время перелета из Нанта в столицу Уэльса.

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