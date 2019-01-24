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''Немного подзабыл'': раскрыты страшные подробности исчезновения игрока клуба АПЛ

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Стала известна личность пилота, который вел исчезнувший над Ла-Маншем самолет с новичком "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Это был 60-летний сотрудник перевозчика Дэвид Ибботсон.

Пилот исчезнувшего экипажа имел большой опыт, так как часто поднимал парашютистов на нужную высоту. Несмотря на это, Ибботсон работал инженером по газовому хозяйству. Незадолго до вылета на своей странице в Facebook Ибботсон запостил фото, под которым оставил странную подпись.

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"Я немного подзабыл, как пользоваться ILS (система посадки самолета по приборам)", - написал на своей странице пилот злосчастного рейса. Его друг удивился странному комментарию, на что Ибботсон ответил, что лучше лететь немного выше, чем ниже, сообщает The Sun.

''Немного подзабыл'': раскрыты страшные подробности исчезновения игрока клуба АПЛ

Причиной катастрофы могло стать обледенение крыльев самолета, из-за чего его начало трусить. Именно о тряске сообщил в своем последнем сообщении Эмилиано Сала перед тем, как он бесследно исчез.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Самолет с новичком английского "Кардифф Сити" Эмилианом Салой пропал с экранов радаров во время перелета из Нанта в столицу Уэльса.

  • 19 января аргентинский нападающий подписал контракт с представителем Премьер-лиги и стал самым дорогим приобретением в истории "Кардиффа" (17,1 млн евро).

  • Один из авиационных экспертов назвал сумасшествием выбор одномоторного Piper Malibu для ночного перелета через Ла-Манш.

  • Опытный британский пилот Дэйв Хендерсон не поднялся на борт самолета, который 21 января пропал при перелете из Нанта в Кардифф.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Эмилиано Сала
Место
УэльсКардифф
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