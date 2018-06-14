Немецкий журналист бойкотирует ЧМ-2018 в России

Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими расследованиями о допинг-системе в России, отказался от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года. Такое решение было принято после переговоров телеканала ARD, где работает Зеппельт, с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом.

Стороны пришли к выводу, что для Хайо крайне небезопасно находиться в России, говорится в заявлении на официальном сайте ARD. В Германии не исключают, что Зеппельта могли бы задержать, так как именно он дал толчок громкому допинговому скандалу вокруг российских спортсменов. В результате расследования журналиста многих атлетов из РФ не допустили до участия в Олимпийских играх 2016 и 2018 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия официально признала наличие в стране государственной системы допинга.