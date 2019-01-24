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Неймар расплакался в матче на Кубок Франции

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Бразильский нападающий клуба ПСЖ Неймар получил травму в матче на Кубок Франции против "Страсбурга", которую парижане выиграли 2:0.

Он покинул поле на 62-й минуте встречи, после того как футболист соперника трижды ударил его по ногам. Неймар не смог сдержать слез по пути в раздевалку команды

После матча полузащитник "Страсбурга" Энтони Гонсалвес призвал бразильца перестать постоянно жаловаться на соперников.

"Мы всегда хотим побеждать, даже если играем против "ПСЖ". Что касается Неймара, то это его стиль. Он отличный игрок, но мы не собирались с ним шутить. У нас есть цвета, которые мы защищаем, и наша команда ответила ему своим оружием. Мы вышли на поле не для шуток. Если Неймар хочет играть так, как он это делает, ему не следует жаловаться на удары по ногам. Я уважаю его, он может развлекаться во время игры, но после этого не должен плакать", - сказал Гонсалвес в интервью Eurosport.

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Позже стало известно, что Неймар может пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", которые ПСЖ проведет 12 февраля и 6 марта.

В этом сезоне Неймар забил 20 голов и сделал 10 голевых передач в составе "ПСЖ".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающему ПСЖ Неймару грозит тюремный срок до шести лет. Бразильского форварда обвиняют в мошенничестве во время перехода из каталонской "Барселоны" во французский клуб.

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Персона
Неймар
Тег
ПСЖ
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