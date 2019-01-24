Неймар расплакался в матче на Кубок Франции

Бразильский нападающий клуба ПСЖ Неймар получил травму в матче на Кубок Франции против "Страсбурга", которую парижане выиграли 2:0.

Он покинул поле на 62-й минуте встречи, после того как футболист соперника трижды ударил его по ногам. Неймар не смог сдержать слез по пути в раздевалку команды

Tell me again why Neymar shouldn't be diving? Went off injured after this. pic.twitter.com/2CusOPlmWI — Ash (@AshStudio7) 23 січня 2019 р.

После матча полузащитник "Страсбурга" Энтони Гонсалвес призвал бразильца перестать постоянно жаловаться на соперников.

Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 23 січня 2019 р.

"Мы всегда хотим побеждать, даже если играем против "ПСЖ". Что касается Неймара, то это его стиль. Он отличный игрок, но мы не собирались с ним шутить. У нас есть цвета, которые мы защищаем, и наша команда ответила ему своим оружием. Мы вышли на поле не для шуток. Если Неймар хочет играть так, как он это делает, ему не следует жаловаться на удары по ногам. Я уважаю его, он может развлекаться во время игры, но после этого не должен плакать", - сказал Гонсалвес в интервью Eurosport.

Позже стало известно, что Неймар может пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", которые ПСЖ проведет 12 февраля и 6 марта.

В этом сезоне Неймар забил 20 голов и сделал 10 голевых передач в составе "ПСЖ".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающему ПСЖ Неймару грозит тюремный срок до шести лет. Бразильского форварда обвиняют в мошенничестве во время перехода из каталонской "Барселоны" во французский клуб.

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