Неймар расплакался в матче на Кубок Франции

Бразильский нападающий клуба ПСЖ Неймар получил травму в матче на Кубок Франции против "Страсбурга", которую парижане выиграли 2:0.

Он покинул поле на 62-й минуте встречи, после того как футболист соперника трижды ударил его по ногам. Неймар не смог сдержать слез по пути в раздевалку команды

Tell me again why Neymar shouldn't be diving? Went off injured after this. pic.twitter.com/2CusOPlmWI