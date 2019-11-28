"Нечестно": сестра Милевского сделала откровенное признание о футболисте

Сестра экс-футболиста киевского "Динамо" Артема Милевского Ксения рассказала, что первые несколько лет после ухода из столичного клуба были самыми тяжелыми в его карьере.

"Самыми тяжелыми для него оказались первые несколько лет. Потому что ситуация была одна, а потом резко все изменилось. И обида там была, и все остальное, связанное с президентом и с отношением к моему брату. Сколько сил и эмоций отдал Артем", – сказала Ксения Милевская изданию Футбол24.

Артем и Ксения Милевские Телеканал Футбол

Она также считает, что его заслуги перед "Динамо" перевешивали неприятные моменты, которые случились с ним за годы в команде.

"Доля вины, конечно, и на нем. Однако, если положить на весы то, что он сделал для Динамо, и его мелкие отклонения от курса, то, считаю, с ним поступили абсолютно нечестно", – заявила сестра футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский, сейчас выступающий за брестское "Динамо", завоевал с командой историческое чемпионство.

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