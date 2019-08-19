Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Не знаю, зачем": Луческу эмоционально прошелся по "Динамо"

373 Читать материал на украинском

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу, которого несколько недель назад турецкие СМИ сватали на роль наставника "Динамо", дал интервью во время визита в Украину.

Румынский специалист назвал слухи об интересе "Динамо" неправдивыми, а также поделился мнением о нынешней ситуации в двух сильнейших клубах Украины.

"Матч "Динамо" - "Шахтер" стал первым за последние три года в чемпионате Украины, который я увидел. Я был только на двух матчах "Шахтера" в Лиге чемпионов - против "Ромы" и против "Ман Сити". Сейчас хотел увидеть уровень чемпионата Украины после того, как я покинул "Шахтер". Что увидел? Я ожидал, что будет намного лучше. Я же помню, как было, когда я уходил - "Днепр", "Металлист", хорошая команда в Одессе. Но сейчас, с 12-ю командами, нелегко выйти на высокий уровень. Хотел бы, чтобы топовые украинские клубы лучше противостояли друг другу", - сказал Луческу в интервью "Профутболу".

Мирча Луческу

Мирча Луческу

Новости
"Могут материть": Суркис рассказал о назначении нового тренера "Динамо"

По поводу киевского "Динамо", которое после поединка с "Брюгге" вылетело из Лиги чемпионов, Луческу высказался так:

"Пока я был тренером "Шахтера", "Динамо" поменяло около 10 тренеров. Так нельзя. Не выиграл - вон, не выиграл - вон. Это неправильно, важно дать кому-то поработать, построить систему, стиль. Каждый тренер видит футбол по-своему. Все тренеры "Динамо", с которыми я играл, были хорошими: Семин, Газзаев, Ребров, Демьяненко. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда, фанаты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии готовят супертрансфер экс-игрока "Динамо" Евгения Хачериди, активную роль в котором может сыграть Мирча Луческу.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Персона
Мирча Луческу
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...