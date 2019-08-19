"Не знаю, зачем": Луческу эмоционально прошелся по "Динамо"

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу, которого несколько недель назад турецкие СМИ сватали на роль наставника "Динамо", дал интервью во время визита в Украину.

Румынский специалист назвал слухи об интересе "Динамо" неправдивыми, а также поделился мнением о нынешней ситуации в двух сильнейших клубах Украины.

"Матч "Динамо" - "Шахтер" стал первым за последние три года в чемпионате Украины, который я увидел. Я был только на двух матчах "Шахтера" в Лиге чемпионов - против "Ромы" и против "Ман Сити". Сейчас хотел увидеть уровень чемпионата Украины после того, как я покинул "Шахтер". Что увидел? Я ожидал, что будет намного лучше. Я же помню, как было, когда я уходил - "Днепр", "Металлист", хорошая команда в Одессе. Но сейчас, с 12-ю командами, нелегко выйти на высокий уровень. Хотел бы, чтобы топовые украинские клубы лучше противостояли друг другу", - сказал Луческу в интервью "Профутболу".

Мирча Луческу

По поводу киевского "Динамо", которое после поединка с "Брюгге" вылетело из Лиги чемпионов, Луческу высказался так:

"Пока я был тренером "Шахтера", "Динамо" поменяло около 10 тренеров. Так нельзя. Не выиграл - вон, не выиграл - вон. Это неправильно, важно дать кому-то поработать, построить систему, стиль. Каждый тренер видит футбол по-своему. Все тренеры "Динамо", с которыми я играл, были хорошими: Семин, Газзаев, Ребров, Демьяненко. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда, фанаты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии готовят супертрансфер экс-игрока "Динамо" Евгения Хачериди, активную роль в котором может сыграть Мирча Луческу.

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