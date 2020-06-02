Главная Новости
2 июня • обновлено в 11:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Не знаю, почему в Донецке": легенда сборной Украины вспомнил матчи плей-офф ЧМ-2010

1.7т
Читать материал на украинском

Один из рекордсменов сборной Украины по количеству проведенных матчей Олег Гусев вспомнил, что нашей команде повезло со жребием в стыковых поединках перед чемпионатом мира 2010 года.

"Перед жеребьевкой плей-офф сборная Украины попала во вторую корзину. В первой были Франция, Португалия, Россия и Греция. Нам достались греки, и это был благоприятный жребий. У кого-то могло сложиться впечатление, что команда расслабилась, но об этом не могло быть и речи. Все понимали, что на кону чемпионат мира, все хотели туда попасть. В Афинах мы сыграли 0:0, хотя должны были забивать хотя бы один гол. У меня были моменты, во втором тайме Андрей Шевченко вообще отдал пас один на один, но я плохо обработал мяч и шанс упустил. Не попал потом в основу на ответный поединок", – рассказал Гусев в интервью изданию Zbirna.

Олег Гусев

Олег Гусев

Sport.ua

Он не понимает, почему местом проведения ответного матча был выбран Донецк, который не приносит сборной удачу.

"Не знаю, почему мы проводили его в Донецке, но там был какой-то шум с билетами, и "Донбасс Арена" оказалась полупустой в таком важнейшем матче. Да и нефартовый этот город для национальной команды, хоть я там в ней и дебютировал. Вот, бывает такое. Наша сборная не выиграла там ни одного матча. Мы и на Евро-2012 дважды уступили в Донецке. С французами дождь пошел, с англичанами судьи ошиблись…" – поделился своим мнением Гусев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская "Донбасс Арена", которая находится в оккупированном Россией Донецке, вошла в топ-20 лучших стадионов мира.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Олег Гусев
Тег
Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку
Маритиму
VS
Сетубал
Тотал меньше 2.5
1.60 Сделать ставку
NiP
VS
sAw
Победа NiP с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Virtus.pro
Победа fnatic
1.50 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
2,05 Сделать ставку
Chaos
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в -2,5 раундов
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.50 Сделать ставку
Astralis
VS
sAw
Победа Astralis с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,30 Сделать ставку