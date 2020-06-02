"Не знаю, почему в Донецке": легенда сборной Украины вспомнил матчи плей-офф ЧМ-2010

Один из рекордсменов сборной Украины по количеству проведенных матчей Олег Гусев вспомнил, что нашей команде повезло со жребием в стыковых поединках перед чемпионатом мира 2010 года.

"Перед жеребьевкой плей-офф сборная Украины попала во вторую корзину. В первой были Франция, Португалия, Россия и Греция. Нам достались греки, и это был благоприятный жребий. У кого-то могло сложиться впечатление, что команда расслабилась, но об этом не могло быть и речи. Все понимали, что на кону чемпионат мира, все хотели туда попасть. В Афинах мы сыграли 0:0, хотя должны были забивать хотя бы один гол. У меня были моменты, во втором тайме Андрей Шевченко вообще отдал пас один на один, но я плохо обработал мяч и шанс упустил. Не попал потом в основу на ответный поединок", – рассказал Гусев в интервью изданию Zbirna.

Олег Гусев Sport.ua

Он не понимает, почему местом проведения ответного матча был выбран Донецк, который не приносит сборной удачу.

"Не знаю, почему мы проводили его в Донецке, но там был какой-то шум с билетами, и "Донбасс Арена" оказалась полупустой в таком важнейшем матче. Да и нефартовый этот город для национальной команды, хоть я там в ней и дебютировал. Вот, бывает такое. Наша сборная не выиграла там ни одного матча. Мы и на Евро-2012 дважды уступили в Донецке. С французами дождь пошел, с англичанами судьи ошиблись…" – поделился своим мнением Гусев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская "Донбасс Арена", которая находится в оккупированном Россией Донецке, вошла в топ-20 лучших стадионов мира.

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