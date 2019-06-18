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"Не верю": в России отреагировали на арест Платини

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков отреагировал на арест Мишеля Платини.

Бывший глава Европейского футбольного союза (УЕФА) был взят под стражу 18 июня из-за подозрений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2022, что, по мнению российского функционера, не имеет ничего общего с правдой.

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Йозеф Блаттер, Мишель Платини и Вячеслав Колосков

Йозеф Блаттер, Мишель Платини и Вячеслав Колосков

"Спорт-Экспресс"

"Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром – не знаю. Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах – странная. Мишель – достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность", – цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с Мишелем Платини под стражу была взята Софи Дион, которая занимала должность советника экс-президента Франции Николя Саркози.

Следствие утверждает, что право принимать чемпионат мира 2022 года по футболу Катар получил после политического вмешательства Саркози.

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Тема
Коррупция в ФИФА
Персоны
Мишель ПлатиниВячеслав Колосков
Теги
ФИФАУЕФА
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А какая еще могла быть реакция? Ведь Россия тоже чемпионат покупала, и Колосков к этому причастен.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Мишель Платини - суперфутболист, каких в мире несколько человек. Его пушечные точнейшие удары приводили вратарей в содрогание.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Rabinovich Alexander:"Мишель Платини - суперфутболист, каких в мире несколько человек. Его пушечные точнейшие удары приводили вратарей в содрогание." А читателей Ваших постов приводит в содрогание Ваша логика: ежели суперфутболист, то не может быть коррумпированным.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Rabinovich Alexander, и шо? Вор и тварь - это судьба! Как у Кaцапов - скотство заложено генетически!
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