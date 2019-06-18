"Не верю": в России отреагировали на арест Платини

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков отреагировал на арест Мишеля Платини.

Бывший глава Европейского футбольного союза (УЕФА) был взят под стражу 18 июня из-за подозрений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2022, что, по мнению российского функционера, не имеет ничего общего с правдой.

Йозеф Блаттер, Мишель Платини и Вячеслав Колосков "Спорт-Экспресс"

"Я участвовал в выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 от нашей страны, Платини не проявлял себя негативно по отношению к нам. Что там с Катаром – не знаю. Но убежден, что информация о его участии в коррупционных схемах – странная. Мишель – достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность", – цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с Мишелем Платини под стражу была взята Софи Дион, которая занимала должность советника экс-президента Франции Николя Саркози.

Следствие утверждает, что право принимать чемпионат мира 2022 года по футболу Катар получил после политического вмешательства Саркози.

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