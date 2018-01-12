"Не умеет пользоваться": стала известна любопытная подробность о лидере "Динамо"

Вице-капитан киевского "Динамо" Денис Гармаш пользуется очень скромным мобильным телефоном и не зарегистрирован в социальных сетях. Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказала кума футболиста сборной Украины, супруга нападающего Артема Кравца Анна.

"Гармаша нет нигде, ни в каких соцсетях. Не ведитесь, не верьте. Денис не умеет пользоваться iPhone – у него Nokia 3310", – приводит слова девушки Tribuna.com.

Напомним, Денис Гармаш стал жертвой неизвестных, которые расстреляли из автомата автомобиль футболиста. При этом, по данным СМИ, инцидент связан с долгами полузащитника перед букмекерами.

Как сообщал "Обозреватель", Денис Гармаш прокомментировал вооруженный налет на его авто, отметив, что у него нет врагов и конфликтов.