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"Не умеет пользоваться": стала известна любопытная подробность о лидере "Динамо"

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Вице-капитан киевского "Динамо" Денис Гармаш пользуется очень скромным мобильным телефоном и не зарегистрирован в социальных сетях. Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказала кума футболиста сборной Украины, супруга нападающего Артема Кравца Анна.

"Гармаша нет нигде, ни в каких соцсетях. Не ведитесь, не верьте. Денис не умеет пользоваться iPhone – у него Nokia 3310", – приводит слова девушки Tribuna.com.

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Напомним, Денис Гармаш стал жертвой неизвестных, которые расстреляли из автомата автомобиль футболиста. При этом, по данным СМИ, инцидент связан с долгами полузащитника перед букмекерами.

Как сообщал "Обозреватель", Денис Гармаш прокомментировал вооруженный налет на его авто, отметив, что у него нет врагов и конфликтов.

Персона
Денис Гармаш
Объект
ФК Динамо Киев
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