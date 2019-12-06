"Не талант": Ибрагимович унизил Криштиану Роналду

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович не очень лестно отозвался о Криштиану Роналду, заявив, что португалец не обладает особенным талантом.

"Встречусь ли я с настоящим Роналдо в Италии? Нет, настоящий Роналдо — бразилец. Криштиану Роналду — не талант, а всего лишь плод усердной работы", – цитирует слова Ибрагимовича агентство 10minut.

Златан Ибрагимович Football.ua

Шведский форвард также считает, что переход Роналду в "Ювентус" не является каким-либо серьезным вызовом для пятикратного обладателя Золотого мяча.

"Перейти в "Ювентус" для Роналду — вызов? Послушайте, он перешел в команду, которая выиграла Серию A семь раз подряд. Если бы он хотел вызова, он бы перебрался в "Ювентус", когда они находились в Серии В, после чего помог бы им выиграть чемпионство", – добавил Златан.

Напомним, что ранее Ибрагимович анонсировал свое возвращение в чемпионат Италии.

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