"Не талант": Ибрагимович унизил Криштиану Роналду

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович не очень лестно отозвался о Криштиану Роналду, заявив, что португалец не обладает особенным талантом.
"Встречусь ли я с настоящим Роналдо в Италии? Нет, настоящий Роналдо — бразилец. Криштиану Роналду — не талант, а всего лишь плод усердной работы", – цитирует слова Ибрагимовича агентство 10minut.
Златан Ибрагимович
Football.ua
Шведский форвард также считает, что переход Роналду в "Ювентус" не является каким-либо серьезным вызовом для пятикратного обладателя Золотого мяча.
"Перейти в "Ювентус" для Роналду — вызов? Послушайте, он перешел в команду, которая выиграла Серию A семь раз подряд. Если бы он хотел вызова, он бы перебрался в "Ювентус", когда они находились в Серии В, после чего помог бы им выиграть чемпионство", – добавил Златан.
Напомним, что ранее Ибрагимович анонсировал свое возвращение в чемпионат Италии.
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