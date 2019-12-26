"Не спал ночами, слышал выстрелы": экс-легионер "Динамо" рассказал об ужасах Евромайдана

Экс-форвард "Динамо", нигериец Браун Идейе вспомнил о выступлениях за украинский клуб во время Евромайдана. В интервью греческим СМИ он заявил, что тренировался в Киеве под звуки выстрелов.

Браун Идейе caughtoffside.com

"Это не преувеличение, это правда. Я был там в разгар войны и мне было страшно. Было много страшных сцен, и первое, что я сделал, это взял семью и уехал. У меня не было ни малейшей претензии к "Динамо", ведь они относились ко мне с большим профессионализмом. Но мне пришлось уйти. Нужно было быть очень смелым, чтобы противостоять всему тому, что началось во время войны. Представьте, что вы тренируетесь и слушаете выстрелы", – вспомнил форвард в интервью греческому порталу sfina.gr.

По его словам, о своем желании покинуть "Динамо" он рассказал президенту клуба Игорю Суркису.

"Ночами я не спал – просто не мог заснуть. Вместе со своим агентом отправился к владельцу команды, который жил в Монако. Сначала он даже не хотел слышать о том, что я хочу уйти. Он думал, что это была попытка агента заработать денег. Тогда я был лучшим бомбардиром, и у команды могли быть проблемы с атакой из-за того, что другой нападающий еще не адаптировался. Мы поговорили с президентом по-человечески. Никто не может жить без своей семьи и работать в таких условиях. Дело было не в деньгах. Это был чисто вопрос безопасности. Он понял это и отпустил меня", – рассказал Идейе.

Отметим, что Идейе покинул Киев летом 2014 года, перейдя в английский "Вест Бромвич". На данный момент 31-летний нигериец является футболистом греческого клуба "Арис".

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