"Не считаю правильным": футболист сборной Украины нелепо оправдался за переход в клуб из России

Защитник сборной Украины Иван Ордец не видит ничего плохого в своем переходе из донецкого "Шахтера" в московское "Динамо".

По словам футболиста, у него была возможность остаться в стане чемпионов Украины.

"Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку. Этим летом у меня был шанс остаться в "Шахтере", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", – цитирует Ордеца "Спорт-Экспресс".

Иван Ордец ФФУ

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские футбольные болельщики засыпали Ивана Ордеца гневными комментариями из-за перехода в московское "Динамо".

О спорте и не только – в нашем Instagram!