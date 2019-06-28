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"Не считаю правильным": футболист сборной Украины нелепо оправдался за переход в клуб из России

1.5тЧитать материал на украинском

Защитник сборной Украины Иван Ордец не видит ничего плохого в своем переходе из донецкого "Шахтера" в московское "Динамо".

По словам футболиста, у него была возможность остаться в стане чемпионов Украины.

"Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку. Этим летом у меня был шанс остаться в "Шахтере", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта. Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", – цитирует Ордеца "Спорт-Экспресс".

Новости
"Долго не раздумывал": футболист сборной Украины в восторге от переезда в Россию

Иван Ордец

Иван Ордец

ФФУ

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские футбольные болельщики засыпали Ивана Ордеца гневными комментариями из-за перехода в московское "Динамо".

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Персона
Иван Ордец
Теги
сборная Украины по футболуДинамо Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та и хрен с ним с Иудой!
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