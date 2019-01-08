Ни Роналду и ни Месси: назван самый дорогой футболист Европы

Эксперты исследовательского центра CIES Football Observatory назвали самым дорогостоящим футболистом из пяти лучших европейских лиг 20-летнего форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Игрок "Тоттенхэма" и капитан национальной сборной Англии Харри Кейн оккупировал второе место с показателем €200,3 млн. На третьей строчке оказался бразилец Неймар (€197,1 млн).

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге лишь 7-е место (€171,2 млн). Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду расположился на 19-й позиции, с оценкой в €127,2 млн.

Килиан Мбаппе

Топ-10 самых дорогих футболистов Европы:

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — €218,5 млн;

Харри Кейн ("Тоттенхэм") — €200,3 млн;

Неймар (ПСЖ) — €197,1 млн;

Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — €185,8 млн;

Мохамед Салах ("Ливерпуль") — €184,3 млн;

Пауло Дибала ("Ювентус") — €171,9 млн;

Лионель Месси ("Барселона") — €171,2 млн;

Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") — €162 млн;

Филиппе Коутиньо ("Барселона") — €157 млн;

Лерой Сане ("Манчестер Сити") — €156,1 млн.

Аналитики CIES Football Observatory при оценке стоимости футболистов применяют эксклюзивный алгоритм. Учитываются возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

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Год назад специалисты CIES Football Observatory назвали Неймара самым дорогим футболистом.

Напомним, что Мбаппе, отличившийся забитым мячом в финале ЧМ-2018 по футболу, стал одним из самых молодых авторов голов в решающих поединках за историю мундиалей.