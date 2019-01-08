Ни Роналду и ни Месси: назван самый дорогой футболист Европы

Эксперты исследовательского центра CIES Football Observatory назвали самым дорогостоящим футболистом из пяти лучших европейских лиг 20-летнего форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Игрок "Тоттенхэма" и капитан национальной сборной Англии Харри Кейн оккупировал второе место с показателем €200,3 млн. На третьей строчке оказался бразилец Неймар (€197,1 млн).
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге лишь 7-е место (€171,2 млн). Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду расположился на 19-й позиции, с оценкой в €127,2 млн.
Килиан Мбаппе
Топ-10 самых дорогих футболистов Европы:
Килиан Мбаппе (ПСЖ) — €218,5 млн;
Харри Кейн ("Тоттенхэм") — €200,3 млн;
Неймар (ПСЖ) — €197,1 млн;
Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — €185,8 млн;
Мохамед Салах ("Ливерпуль") — €184,3 млн;
Пауло Дибала ("Ювентус") — €171,9 млн;
Лионель Месси ("Барселона") — €171,2 млн;
Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") — €162 млн;
Филиппе Коутиньо ("Барселона") — €157 млн;
Лерой Сане ("Манчестер Сити") — €156,1 млн.
Аналитики CIES Football Observatory при оценке стоимости футболистов применяют эксклюзивный алгоритм. Учитываются возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.
Год назад специалисты CIES Football Observatory назвали Неймара самым дорогим футболистом.
Напомним, что Мбаппе, отличившийся забитым мячом в финале ЧМ-2018 по футболу, стал одним из самых молодых авторов голов в решающих поединках за историю мундиалей.