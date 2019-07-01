Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев не видит ничего плохого в том, что украинские футболисты выступают в чемпионате России во время агрессии РФ.

По словам Алиева, спортсмены не должны отказываться от роскошного образа жизни и едут зарабатывать деньги.

Александр Алиев instagram.com/aliev_sasha88

"Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика – политикой, а семью кто кормить будет? Сабо (экс-тренер "Динамо" – ред.) раскритиковал Ракицкого, Ордеца Селезнева? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей. Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим", – цитирует скандального футболиста "Евроспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский футболист одесского "Черноморца" Василий Павлов пожаловался на засилье украинского языка в Украине.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!