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Не отказываются от роскоши: экс-динамовец Алиев оправдал украинских футболистов, выступающих в России

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Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев не видит ничего плохого в том, что украинские футболисты выступают в чемпионате России во время агрессии РФ.

По словам Алиева, спортсмены не должны отказываться от роскошного образа жизни и едут зарабатывать деньги.

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Александр Алиев

Александр Алиев

instagram.com/aliev_sasha88

"Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика – политикой, а семью кто кормить будет? Сабо (экс-тренер "Динамо" – ред.) раскритиковал Ракицкого, Ордеца Селезнева? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей. Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим", – цитирует скандального футболиста "Евроспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский футболист одесского "Черноморца" Василий Павлов пожаловался на засилье украинского языка в Украине.

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Персона
Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Оууу, семью корить, а не это чмо готовое в стельку жену избиваети с дочкой маленькой с дома выгоняет? Чего же он дочку свою не кормит? Кормилец семьи, блин!
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