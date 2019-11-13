"Не очень веселая": эксперт назвал главную проблему Михайличенко в "Динамо"

Популярный телеведущий Игорь Цыганык высказал свое мнение по поводу поздних замен, которые стали отличительной особенностью "Динамо" в матчах под руководством Алексея Михайличенко.

Эксперт назвал проблему Алексея Михайличенко в "Динамо" 1927.kiev.ua

"Я заметил, что у Михайличенко пока есть проблема – поменять рисунок игры по ходу матча. Команда выходит и с первой до последней минуты пытается играть то, во что начала. Когда получается, соответственно, получаются и хорошие матчи, когда же есть какой-то противовес, придумать что-то новое "Динамо" не может", – отметил Цыганык в эфире авторской программы "Цыганик LIVE".

Одной из причин нежелания тренерского штаба киевлян делать замены ведущий назвал ограниченный кадровый потенциал команды.

"Особенно и усиливать игру некем. Не все футболисты, которые выходят на поле в стартовом составе, отвечают нормам "Динамо", тот же Родригес. А скамейка запасных у киевлян не очень, так сказать, веселая. У Михайличенко нет 18-ти игроков, которые могу заменить друг друга. Главный тренер ищет оптимальный состав, а в обойме только 11–12 готовых игроков", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер "Динамо" признался, что не понял причину остановки матча с "Шахтером" в 14-м туре УПЛ, который закончился грандиозным скандалом.

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