"Не команда": Зинченко высказался о матче с сербами

Перед матчем отборочного турнира к Евро-2020, в котором сборная Украины во Львове встретиться с командой Сербии, полузащитник национальной сборной и клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что хоть в составе соперников есть много игроков топ-уровня, украинцы рассчитывают на положительный результат.

"Сербия может отобрать очки практически у любой команды. Это — темная лошадка. Я бы не назвал их топ-сборной, но это и не команда среднего уровня. У Сербии подбор очень квалифицированных игроков, немало футболистов играет на высоком уровне. Будет очень непросто. Охарактеризую игру во Львове как своеобразный финал. И Украина, и Сербия — команды, которые являются первоочередными претендентами на поездку на Евро-2020. Насколько мне известно, ключевые игроки сербов здоровы, все в строю. Что ж, тем интереснее будет", — цитирует футболиста официальный сайт УАФ.

Александр Зинченко

Среди игроков сборной Сербии Зинченко особо выделил нападающего английского клуба "Фулхэм" Александра Митровича.

"Митрович физически очень сильный исполнитель. Хорошо играет в воздухе, ловко цепляется за мяч и умеет его сохранить. Нам нужно будет уделить ему внимание. Митрович создает много атак за счет своих габаритов. Его необходимо "разобрать" — он из тех исполнителей, которые могут сделать результат.

Для меня самая важная игра — следующая, а поэтому сейчас полная концентрация на сербах. Мы стремимся добыть максимум очков в обоих матчах", — сказал полузащитник сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Руслан Малиновский накануне матча отборочного турнира к Евро-2020 против команды Сербии заявил, что наша сборная не должна рассчитывать на слабую игру соперника, а полагаться нужно исключительно на свое мастерство.

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