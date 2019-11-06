"Не из-за политики": российский журналист высказался о Ракицком в сборной Украины

Российский журналист и телекомментатор Алексей Андронов поделился мнением об игре бывшего защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого, выступающего за "Зенит".

Алексей Андронов dynamo.kiev.ua

Во вторник, 5 ноября питерский клуб потерпел очередное поражение в Лиге чемпионов, уступив "Лейпцигу" – 0:2. Андронов обратил внимание на слова главного тренера "Зенита" Сергея Семака после игры. По мнению наставника, у его команды "небыстрая линия обороны", и играть с "двумя небыстрыми центральными защитниками" против скоростной команды – неправильно.

Андронов отреагировал на эти слова.

"Исчерпывающая характеристика Ракицкого от его главного тренера. Второй гол "Лейпцига" еще больше ее раскрывает. Почему не в сборной? Не из-за политики", – написал Андронов в своем телеграм-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины, обвинив во всем политику.

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