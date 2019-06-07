"Не имеют значения": Шевченко прокомментировал разгром Сербии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пришел в восторг от игры своей команды в матче отбора Евро-2020 с Сербией.

Комментируя разгромную победу (5:0), наставник "желто-синих" отметил функциональную готовность подопечных.

"Мы хорошо выглядели функционально, что стало результатом большой работы. Это было очень важно для всех игроков, проведших тяжелый сезон, а особенно для таких, чей чемпионат завершился чуть раньше. Например, Евгений Коноплянка – у него в Германии чемпионат закончился пораньше, но он не ушел на отдых, а оставил семью, приехал в сборную и много работал, чтобы выглядеть на уровне", – приводит слова Шевченко корреспондент OBOZREVATEL.

Андрей Шевченко

При этом тренер украинцев призвал болельщиков и экспертов не акцентировать внимания на итоговом счете.

"В игре был такой момент, который был переломным – мы смогли реализовать ключевые моменты. Очень часто в отборочных матчах квалификации бывает такое, что важен только результат. Неважно, сколько голов ты забиваешь. Важно, что выигрываешь. И сегодня для нас, по большему счету, цифры на табло не имеют значения", – подчеркнул Андрей Николаевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник сборной Сербии назвал "дурными" голы сборной Украины в ворота его команды в игре отбора Евро-2020.

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