Названы соперники "Динамо" на сборах в Испании

Игроки киевского "Динамо" выйдут из отпуска 11 января. После медобследования футболисты отправятся в Марбелью, где в рамках учебно-тренировочного сбора проведут три контрольных поединка.

Первым соперником киевлян в 2019-м году станет немецкий "Бохум", который выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата Германии. Поединок состоится 19 января, сообщает пресс-служба столичного клуба.

ФК Динамо Киев

Через четыре дня "Динамо" сыграет против румынской "Стяуа", а в заключительной встрече 26 января соперником вице-чемпиона Украины станет пражская "Спарта". В этот же день команда вернется в Киев.

Второй этап подготовительного сбора также пройдет в Испании с 30 января по 13 февраля.

Напомним, что первый официальный поединок в нынешнем году "Динамо" проведет на выезде. 14 февраля киевляне сразятся с греческим "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, два игрока киевского "Динамо" вошли в топ-50 самых перспективных футболистов Европы. Рейтинг был составлен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).