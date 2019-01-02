МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Названы соперники "Динамо" на сборах в Испании

795Читать материал на украинском

Игроки киевского "Динамо" выйдут из отпуска 11 января. После медобследования футболисты отправятся в Марбелью, где в рамках учебно-тренировочного сбора проведут три контрольных поединка.

Первым соперником киевлян в 2019-м году станет немецкий "Бохум", который выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата Германии. Поединок состоится 19 января, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Названы соперники "Динамо" на сборах в Испании

ФК Динамо Киев

Новости
''Он же никакой'': экс-тренер "Динамо" отметился резким высказыванием

Через четыре дня "Динамо" сыграет против румынской "Стяуа", а в заключительной встрече 26 января соперником вице-чемпиона Украины станет пражская "Спарта". В этот же день команда вернется в Киев.

Названы соперники "Динамо" на сборах в Испании

Второй этап подготовительного сбора также пройдет в Испании с 30 января по 13 февраля.

Напомним, что первый официальный поединок в нынешнем году "Динамо" проведет на выезде. 14 февраля киевляне сразятся с греческим "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, два игрока киевского "Динамо" вошли в топ-50 самых перспективных футболистов Европы. Рейтинг был составлен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Теги
ФК Динамо КиевФК Спарта Прага
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги