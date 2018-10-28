Названа причина смертельной авиакатастрофы с президентом "Лестера"

Причиной крушения вертолета владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабха стала поломка хвостового винта. Как сообщает BBC машина начала вращаться вокруг собственной оси и упала на парковку. После этого на месте падения начался пожар.

Воздушное судно упало неподалеку от стадиона команды. Трагедия произошла спустя 45 минут после матча с лондонским "Вест Хэмом" (1:1) в рамках 10-го тура чемпионата Англии . Как сообщают местные СМИ, миллиардер погиб вместе с дочерью и двумя пилотами.

Крушение вертолета с владельцем Лестера

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