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"Непростое время": Михайличенко сделал важное обращение к болельщикам "Динамо"

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Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко обратился к болельщикам клуба с просьбой прийти и поддержать любимый клуб на матч УПЛ против донецкого "Олимпика".

"Сейчас непростое время для нашего "Динамо". Но мы всегда были и будем сильны единством и верой друг в друга. Только вместе мы сможем добиться результата. Следующий наш матч с "Олимпиком". Нам очень важны ваши внимание и поддержка. Приходите на стадион", — сказал Михайличенко в эфире клубного YouTube-канала.

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Напомним, что игра "Динамо" – "Олимпик" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 24 августа. Начало – в 19:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне не смогли пройти 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов и вылетели из турнира.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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