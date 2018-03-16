Над Абрамовичем нависла серьезная проблема - СМИ

У владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича могут возникнуть серьезные проблемы. Над российским олигархом нависла угроза лишения акций его футбольного клуба,

Об это сообщает авторитетное английское издание The Times. По данным источника, власти Великобритании готовят аналог "списка Магнитского" – закона о санкциях против россиян, замешанных в коррупции и выведших свои деньги на Запад.

Если будет доказано, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, они могут быть конфискованы.

Абрамович может лишиться клуба из-за дела с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, отмечает "Спорт-Экспресс".

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением.