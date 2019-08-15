"На те же грабли?" Журналист оценил кандидатуру нового тренера "Динамо"

Алексей Михайличенко в случае его назначения на пост главного тренера "Динамо" (Киев) станет "кризисным менеджером" для команды.

Об этом в эфире ObozTV рассказал спортивный журналист Андрей Шахов, комментируя ситуацию вокруг киевского клуба.

"По слухам, придет Алексей Михайличенко... Я бы не называл это "теми же граблями". Условия разные были сейчас и в 2002 году, когда Михайличенко впервые принял киевское "Динамо" после смерти Валерия Васильевича Лобановского. Разные условия, разные команды. Сейчас Михайличенко гораздо более опытный тренер, чем тогда", – считает он.

Шахов подчеркнул, что сейчас "Динамо" находится в очень тяжелой ситуации: "Команда три года подряд не пробивалась в Лигу чемпионов, это баснословные финансовые и имиджевые потери. Для "Динамо" это вообще антирекорд – три года без Лиги чемпионов. Такого еще не было никогда в киевском клубе. Поэтому Михайличенко – отчасти как кризисный менеджер".

"Но на мой взгляд состав киевского "Динамо" не настолько плох, чтобы показывать слабенькие результаты. Состав достаточно крепкий, достаточно сильный. Я очень надеюсь, что новому главному тренеру удастся вернуть киевский клуб, гранд украинского футбола на путь побед", – заявил он.

Также Шахов высказал мнение, что среди болельщиков команды будут недовольные независимо от кандидатуры нового главного тренера.

"Болельщиков у киевского "Динамо", допустим, миллион. Всем не угодишь. Я думаю, если бы даже в киевское "Динамо" пришел бы Моуринью, который сейчас свободен, или Арсен Венгер, или Массимилиано Аллегри, все равно бы были недовольные", – отметил журналист.

Алексей Михайличенко dynamo.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера "Динамо". Это случилось после поединка квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге". Матч завершился со счетом 3:3 и киевляне вылетели из турнира.

Вскоре появилась информация, что в "Динамо" якобы уже определились с наставником – им станет Алексей Михайличенко, который тренировал киевлян в 2002-2004 годах. Сейчас Михайличенко занимает должность спортивного директора клуба.

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