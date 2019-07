На Месси совершено нападение: все подробности инцидента

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.

Инцидент произошел на вечеринке, куда футболист пришел вместе с женой. Неизвестный попытался напасть на Лионеля, но в ситуацию вмешались охранники, преградившие путь нападавшему.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7