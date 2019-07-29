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На Месси совершено нападение: все подробности инцидента

1.4т Читать материал на украинском

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.

Инцидент произошел на вечеринке, куда футболист пришел вместе с женой. Неизвестный попытался напасть на Лионеля, но в ситуацию вмешались охранники, преградившие путь нападавшему.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции после провала сборной Аргентины на Копа Америка.

В ответ чиновники рассматривают вариант с длительной дисквалификацией игрока, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.

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Персона
Лионель Месси
Место
Испания Ибица
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