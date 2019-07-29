На Месси совершено нападение: все подробности инцидента

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.
Инцидент произошел на вечеринке, куда футболист пришел вместе с женой. Неизвестный попытался напасть на Лионеля, но в ситуацию вмешались охранники, преградившие путь нападавшему.
A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7— mx (@LeooMessi10i) 28 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции после провала сборной Аргентины на Копа Америка.
В ответ чиновники рассматривают вариант с длительной дисквалификацией игрока, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
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