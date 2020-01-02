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2 января • обновлено в 18:04
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На футбольном матче в мексиканской тюрьме погибло 16 человек

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Накануне Нового года в мексиканской тюрьме Сьенгилье в городе Сакатекас был сыгран товарищеский матч, который закончился массовой дракой, отнявшей жизни 16 человек.

Как сообщает агентство Sopitas, в поединке участвовали команды картеля Гольфо и бандитской группировки Лос Сетас. Страсти между игроками накалились до предела, и в ход пошло огнестрельное и холодное оружие.

Мексиканская тюрьма в городе Сакатекас

Мексиканская тюрьма в городе Сакатекас

24 Канал

В результате побоища погибли 16 заключенных, еще пять человек получили травмы и ранения, среди них – дети. Они оказались на месте происшествия, поскольку на игру были приглашены родственники и друзья участников поединка.

Для урегулирования конфликта был вызван спецназ, который не мог взять ситуацию под контроль на протяжении двух с половиной часов.

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Место
Мексика
Теги
смерть Драка
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