На футбольном матче в мексиканской тюрьме погибло 16 человек

Накануне Нового года в мексиканской тюрьме Сьенгилье в городе Сакатекас был сыгран товарищеский матч, который закончился массовой дракой, отнявшей жизни 16 человек.

Как сообщает агентство Sopitas, в поединке участвовали команды картеля Гольфо и бандитской группировки Лос Сетас. Страсти между игроками накалились до предела, и в ход пошло огнестрельное и холодное оружие.

Мексиканская тюрьма в городе Сакатекас 24 Канал

В результате побоища погибли 16 заключенных, еще пять человек получили травмы и ранения, среди них – дети. Они оказались на месте происшествия, поскольку на игру были приглашены родственники и друзья участников поединка.

Для урегулирования конфликта был вызван спецназ, который не мог взять ситуацию под контроль на протяжении двух с половиной часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе хоккейный матч между 11-летними закончился массовой дракой, в которой поучаствовал тренер одной из команд.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!