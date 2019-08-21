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На футболе в Румынии произошел неожиданный курьез со скорой помощью

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Курьезный эпизод произошел в матче второго дивизиона чемпионата Румынии по футболу между "Конкордией" и "Фарулом".

Игрок хозяев сломал ключицу, на поле стадиона выехала карета скорой помощи и "застряла". Водитель транспортного средства сперва решил куда-то отлучиться, а затем 10 минут оформлял какие-то документы, прежде чем отвезти пострадавшего в больницу.

В итоге судья, все зрители и остальные игроки 10 минут ждали, пока машина покинет стадион.

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