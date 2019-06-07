"Мы не должны": лидер сборной Украины сделал заявление о матче с Сербией

Полузащитник сборной Украины и бельгийского клуба "Генк" Руслан Малиновский накануне матча отборочного турнира к Евро-2020 против команды Сербии заявил, что наша сборная не должна рассчитывать на слабую игру соперника, а полагаться нужно исключительно на свое мастерство.

"У сербов хорошие игроки, но у нас тоже хороший подбор футболистов. Считаю, что как команда мы стали сильнее за последнее время. Все зависит от нас, от того, как мы сыграем, зависит результат. Мы не должны как-то полагаться на то, что Сербия слабее сыграет. Нужно думать о себе, мы должны сильно сыграть. И если мы это сделаем, то для нас будет положительный результат", — подчеркнул Малиновский в эфире телеканала Футбол.

Руслан Малиновский

Естественно, рассчитывает футболист и на горячую поддержку трибун, которой славится Львов.

"Здесь горячо нас встречают болельщики, отличная атмосфера. Полный стадион — сумасшедшая поддержка. Мы играем дома, во Львове, в этом городе двойная энергия. На поле ты это ощущаешь, когда весь стадион поддерживает", — добавил он.

Сборная Украины в пятницу, 7 июня, проведет третий матч отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Во Львове на стадионе "Арена Львов" подопечные Андрея Шевченкосыграют с одним из своих прямых конкурентов за путевку на континентальное первенство — Сербией. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Сербия. Начало игры — в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий "Днепра" и "Динамо" Роман Зозуля был шокирован отношением к себе со стороны тренерского штаба сборной Украины.

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