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''Мясорубка'' в Риме: всплыл неожиданный факт о месте трагедии

10.1тЧитать материал на украинском

Эскалатор в метро Рима, на котором получили травмы болельщики ЦСКА, уже давно нуждался в ремонте. Компания Atac, которая обслуживает общественный транспорт в столице Италии, просила починить его еще в 2015 году, сообщает итальянское агентство ANSA.

Спустя год компания повторила запрос, заявив о необходимости срочного вмешательства. Однако средства на ремонт выделены не были, отмечают итальянские журналисты.

Трагедия в римском метро

Трагедия в римском метро

ANSA

Новости
Кровавое месиво в Риме: появилось шокирующее видео от первого лица

Напомним, что перед поединком Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА болельщики российского клуба попали в ЧП на станции метро "Репубблика". Один из эскалаторов вышел из строя, покалечив около 30 людей, среди которых было четверо украинцев.

Позже в сети появилось видео первых секунд после трагедии.

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Снігурський Олександр
Снігурський Олександр
А тут все очень просто. А не нужно скакать 20 половозрелым козлам на эскалатор. Не нужно при этом орать: "Раз , два, три, четыре. ЦСКА всех лучше в мире"! Жаль парня, который лишился части ноги. Но, дружок, не нужно было жрать напитки и орать речевки. И прыгать на эскалатор не нужно было. Может, твоя печальная участь станет уроком для твоих дружков. Но вряд ли. Уж больно они тупы
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Галицький Данило
Галицький Данило
Приключения прилагательных в Италии. Эскалатор с родни лифта, так шо и Моторылу можна встретить, если приверженец сруцкага мирка.
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