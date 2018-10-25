''Мясорубка'' в Риме: всплыл неожиданный факт о месте трагедии

Эскалатор в метро Рима, на котором получили травмы болельщики ЦСКА, уже давно нуждался в ремонте. Компания Atac, которая обслуживает общественный транспорт в столице Италии, просила починить его еще в 2015 году, сообщает итальянское агентство ANSA.

Спустя год компания повторила запрос, заявив о необходимости срочного вмешательства. Однако средства на ремонт выделены не были, отмечают итальянские журналисты.

Трагедия в римском метро ANSA

Напомним, что перед поединком Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА болельщики российского клуба попали в ЧП на станции метро "Репубблика". Один из эскалаторов вышел из строя, покалечив около 30 людей, среди которых было четверо украинцев.

Позже в сети появилось видео первых секунд после трагедии.