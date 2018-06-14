Моуриньо "прогнулся" под русских в комментарии игры сборной

Португальский наставник английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо честно отрабатывает миллионный гонорар пропагандистского российского канала RT.

Моур сжалился над российскими футболистами. По словам тренера, футболисты сборной России находятся под постоянным давлением.

"Российские футболисты не будут чувствовать себя расслабленно. На матчах такого уровня невозможно чувствовать себя комфортно. Всегда ощущаешь давление. И играть в матче-открытии, тем более у себя дома, это особая ответственность. Мне кажется, что футболисты понимают свою ответственность перед народом, перед страной", - приводит слова Моуриньо Рамблер/спорт со ссылкой на интервью португальца для RT.

Напомним, Моуриньо дал свой прогноз на исход матчей Чм-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ролике к ЧМ в России вместе с португальцем снялся украинский предатель.