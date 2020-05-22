Моуриньо: плакал после матча с киевским "Динамо"

Легендарный португальский тренер Жозе Моуриньо вспомнил о своих невероятных эмоциях после победы в Киеве над "Динамо" в Лиге чемпионов сезона 2009/2010.
"Особенный" рассказал о том, что плакал после успеха его "Интера" в столице Украины. Тогда миланская команда обыграла киевлян 1:2, забив два гола на 85-й и 89-й минутах. После этого итальянцы не только выиграли Лигу чемпионов, но и взяли "золото" национального чемпионата и Кубок страны.
Жозе Моуриньо (слева) в матче с "Динамо"
"Я плакал после матча с киевским "Динамо". Я всегда плакал только после побед. Тогда это был первый раз. Команда могла бы сделать гораздо больше. Мне удалось внести тактические изменения, в которых команда нуждалась. Даже ничья нас не устраивала. Мне удалось достучаться до игроков. В тот момент мы никогда не были так близко к вылету", – цитирует Моуриньо gianlucadimarzio.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Артем Беседин откровенно объяснил видео, на котором его избили собутыльники.
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