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Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе

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Московский футбольный клуб "Спартак" уступил португальской "Браге" (1:2, 0:1) в двух матчах плей-офф квалификации Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках в этом сезоне.

Спартак - Брага

Спартак - Брага

ФК Спартак

"Красно-белые" в четвертый раз за последние семь лет не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы. Такой провал своей команды болельщики назвали позором для России.

"В очередной раз опозорили страну в Европе, не выйдя даже в группе ЛЕ. У "Браги" бюджет меньше, чем у тульского "Арсенала", - пишут юзеры в комментариях.

Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе
Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе
Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе
Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе
Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе
Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе
Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе

"Спартак" Россия – "Брага" Португалия 1:2 (0:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 42 Рикарду Орта, 0:2 – 45 Рикарду Орта, 1:2 – 89 Бакаев.

Спартак – Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Зобнин (Умяров, 75), Шюррле, Бакаев, Гулиев, Мирзов (Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).

Брага – Матеус, Бруно Виана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Эшгайю, Андре Орта, Пальинья, Рикарду Орта, Новайш (Франсержио, 76), Эдуарду (Галено, 24), Паулинью.

Предупреждения: Пальинья (16), Рикарду Орта (33), Эшгайю (46), Жиго (68).

Первый матч: 0:1.

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Тема
Лига Европы
Место
Россия
Тег
Спартак Москва
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна помойка! смерть росиии и росийским окупантам выпляткам
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Теппилы пля,причем тут Россиия? Они себя опозорили,лично мне ""мясо""ваще по бую,я за Зенит болею,ладно болелы злые ,их то можно понять,а вам то рагули какая тут пэремога,тоже вроде не блещете в гейрокубках.
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