Московский "Спартак" опозорил Россию в Европе

Московский футбольный клуб "Спартак" уступил португальской "Браге" (1:2, 0:1) в двух матчах плей-офф квалификации Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках в этом сезоне.
Спартак - Брага
ФК Спартак
"Красно-белые" в четвертый раз за последние семь лет не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы. Такой провал своей команды болельщики назвали позором для России.
"В очередной раз опозорили страну в Европе, не выйдя даже в группе ЛЕ. У "Браги" бюджет меньше, чем у тульского "Арсенала", - пишут юзеры в комментариях.
"Спартак" Россия – "Брага" Португалия 1:2 (0:2, 1:0)
Голы: 0:1 – 42 Рикарду Орта, 0:2 – 45 Рикарду Орта, 1:2 – 89 Бакаев.
Спартак – Максименко, Жиго, Джикия, Ещенко, Айртон, Зобнин (Умяров, 75), Шюррле, Бакаев, Гулиев, Мирзов (Бакаев, 46), Понсе (Ананидзе, 62).
Брага – Матеус, Бруно Виана, Секейра, Тормена (Лукас, 39), Эшгайю, Андре Орта, Пальинья, Рикарду Орта, Новайш (Франсержио, 76), Эдуарду (Галено, 24), Паулинью.
Предупреждения: Пальинья (16), Рикарду Орта (33), Эшгайю (46), Жиго (68).
Первый матч: 0:1.
Напомним, что накануне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где своих соперников по групповому этапу узнал донецкий "Шахтер".
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