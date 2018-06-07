Московский "Спартак" гнусно поступил с киевским "Динамо"

Московский футбольный клуб "Спартак" замазал логотип киевского "Динам" на форме экс-тренера "бело-синих" Рауля Рианчо. Пресс-служба российской команды на своем официальном сайте представила испанского тренера, вычеркнув упоминание об украинском клубе.

Скриншот официального сайта "Спартака" - лого нет

Оригинал фотографии - логотип есть Ольга Щербицкая

Напомним, что 58-летний испанец 7 июня стал тренером "Спартака" по физподготовке, где заменит Джорджо Д'Урбано, который покидает московскую команду.

Отметим, что Рианчо является разносторонним специалистом, который может заниматься как физической подготовкой команды, так и сбором аналитической информации для главного тренера. Испанец имеет опыт работы в казанском "Рубине" и киевском "Динамо".