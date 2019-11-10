Мораеса с поля в матче "Шахтер" - "Динамо" забрала скорая

Лучший бомбардир текущего сезона чемпионата Украины по футболу Жуниор Мораес был госпитализирован во время матча "Шахтер" - "Динамо".

На 29-й минуте центрального поединка 14-го тур УПЛ в Харькове на ногу украинского бразильца "Шахтера" наступил динамовец Денис Попов. Николай Балакин не увидел в этом эпизоде нарушения, однако Жуниор сразу попросил замену.

Мораеса унесли с поля на носилках и со стадиона его увезла машина скорой помощи на МРТ. Предполагается, что у футболиста "полетел" голеностоп.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мораес "поиздевался" над Шевченко на тренировке сборной Украины.

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